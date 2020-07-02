Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesine yapılan çirkin saldırı Türkiye'yi ayağa kaldırdı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak, önceki gün dördüncü çocukları Hamza Salih'e yönelik Twitter'da başlatılan ahlaksız saldırı Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Başlatılan soruşturma kapsamında 10 provokatör gözaltına alındı. Öte yandan iktidar da muhalefet de yapılan bu saldırıyı kınadı.
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY: Dünyaya gözlerini yeni açmış yavruya hakaret kabul edilemez.
TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP: Küfür ve hakaretten başka bir şey bilmeyen şahıslara müsamaha gösterilmemelidir.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU: Aile, anne, eş, çocuk duygusundan yoksun şeytanlaşmışlar gözaltında.
ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL: İnsanlıktan nasipsiz bu şahıslar hesabını hukuka verecektir.
İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN: Ahlaksızlığı zihniyetlerinin bir parçası haline getirenlere karşı ahlakın tarafı olmayı sürdüreceğiz.
HESABINI SORACAĞIZ
Başkan Erdoğan, Albayrak ailesine yapılan saldırıyı kınadı. "Yeni doğmuş bir bebek üzerinden, ailesine saldıran bu alçakların peşini bırakmayacağız. Suçun hesabını elbette soracağız" dedi.
Erdoğan, Netflix üzerinden gayrıciddi espriler yapan Akşener ve Kılıçdaroğlu'na cevap verdi: Onlar dizi izleyip film çeviredursun, biz hizmet edip tarih yazmaya devam edeceğiz.