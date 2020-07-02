AKŞENER'LE KILIÇDAROĞLU DALGA GEÇTİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, çirkin saldırıyı görmezden gelerek "Sosyal medyadan yükselen itirazı hazmedemiyorlar" diye konuştu.

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen "Gençler 'özgürlük' dedikçe cevabınız sansürden başka bir şey değildi. Bu böyle gitmeyecek, dislike'lar ilk seçimde oya dönüşecek" diyerek algı mühendisliğine soyundu.

CHP'li Muharrem İnce ise "Bizim sosyal medyadan başka kendimizi ifade edebileceğimiz mecra kalmadı" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de sosyal medya hesabı twitterdan yaptığı paylaşımda,"Dark'ın son sezonunu bitirmeden Netflix'i kapatırsan vallahi gücenirim Sayın Erdoğan" diyerek sözde espri yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu da Akşener'in attığı tweet'e cevap niteliğinde "Hırsından şimdi spolier verir" mesajıyla ahlaksızlığa alkış tuttu. (Sabah)