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    İYİ Parti ve , Bakan Albayrak ve ailesini hedef alan ahlaksızlığa alkış tuttu

    ı ve eşi 'a yönelik sosyal medyadaki çirkin saldırıları ilk yaptıkları açıklamalarla kınamış gibi görünen ve İYİ Parti daha sonra yine çark etti. CHP ve İYİ Parti, Başkan Erdoğan'ın "Sosyal medya mecralarının kontrol edilmesini istiyoruz" sözlerine de çarpıtarak algı operasyonuna girişti.

    İYİ Parti ve CHP ahlaksızlığa alkış tuttu

    AKŞENER'LE KILIÇDAROĞLU DALGA GEÇTİ
    Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, çirkin saldırıyı görmezden gelerek "Sosyal medyadan yükselen itirazı hazmedemiyorlar" diye konuştu.

    CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen "Gençler 'özgürlük' dedikçe cevabınız sansürden başka bir şey değildi. Bu böyle gitmeyecek, dislike'lar ilk seçimde oya dönüşecek" diyerek algı mühendisliğine soyundu.

    CHP'li ise "Bizim sosyal medyadan başka kendimizi ifade edebileceğimiz mecra kalmadı" dedi.

    İYİ Parti Genel Başkanı de sosyal medya hesabı twitterdan yaptığı paylaşımda,"Dark'ın son sezonunu bitirmeden Netflix'i kapatırsan vallahi gücenirim Sayın Erdoğan" diyerek sözde espri yaptı.

    da Akşener'in attığı tweet'e cevap niteliğinde "Hırsından şimdi spolier verir" mesajıyla ahlaksızlığa alkış tuttu. (Sabah)

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