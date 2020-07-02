Köpek balığı avlayan balık kartalının görüntüsü hayretler içinde bıraktı!

02.07.2020 19:16

Balık kartalı olduğu belirtilen büyük bir kuş, denizde bir köpek balığını avladı. Havada ağzında köpek balığı ile görüntülenen kuş görenleri hayretler içinde bıraktı. Görüntü sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından izledi. SABAH'tan Damla Kaya'nın haberi...

Balık kartalı olduğu belirtilen büyük bir kuş, denizde bir köpek balığını avladı. Havada ağzında köpek balığı ile görüntülenen kuş görenleri hayretler içinde bıraktı. Görüntü sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından izledi. SABAH'tan Damla Kaya'nın haberi...