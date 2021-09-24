SON DAKİKA: Yeni tedbirler gelecek mi? Başkan Erdoğan cuma sonrası konuştu! Amerika'ya sert mesaj: Teröre yüklü miktarda silah araç desteği veriyor

Son dakika haberleri... Yeni tedbirler gelecek mi? Milyonların merak ettiği soruya Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrasında cevap verdi. Başkan Erdoğan, ABD'yle ilişkiler için "Bizim münasebetlerimiz iki NATO ülkesi olarak burada olmamalı" derken ABD'nin teröre beklenenin çok üstünde destek verdiğinin altını çizdi. Rusya'yla ilgili de "Sayın Putin'den beklentilerimiz çok daha farklı" ifadelerini kullandı. Peki koronavirüsle ilgili yeni tedbirler gelecek mi? İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları...