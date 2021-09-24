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Only Murders In The Building adlı dizide skandal yayın! Netflix'ten sonra Hulu'da da Türk düşmanlığı

Only Murders In The Building adlı dizide skandal yayın! Netflix'ten sonra Hulu'da da Türk düşmanlığı
24.09.2021 14:28
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Yayınladığı dizi ve filmler ile eşcinselliği öven ve her fırsatta Türkiye'ye nefret kusan Netflix'in ardından bir skandal da dijital yayın platformu Hulu dizisinde yaşandı. Şarkıcı Selena Gomez'in de oynadığı Only Murders In The Building adlı dizide Türkiye katliam ve soykırım yapmakla suçlandı.


Yayınladığı dizi ve filmler ile eşcinselliği öven ve her fırsatta Türkiye'ye nefret kusan Netflix'in ardından bir skandal da dijital yayın platformu Hulu'nun Only Murders In The Building dizisinde yaşandı.

TÜRKİYE KATLİAM VE SOYKIRIM YAPMAKLA SUÇLANDI


Amerika'nın New York kentindeki apartman binasında yaşayan komşularının ölümünü araştırırken kendilerini birdenbire gerçek bir suç olayının ortasında bulan üç yabancıyı anlatan Amerikan dizisi Only Murders In The Building'de, Türkiye katliam ve soykırım yapmakla suçlandı.


DİZİDE SKANDAL İFADELER
Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez'in başrolünde olduğu dizinin bir sahnesinde, geçmişe dönük anılarından bahseden bir karakter, "Yunan ve Ermeni soykırımını hatırlıyor musunuz?" ve "Türkler Yunanları katletmeye başlayıp..." ifadelerini kullanıyor.

Dizinin o sahnesinde, karakterler arasında geçmişe dair anılardan bahsediliyor ve o esnada şu ifadeler kullanılıyor:

"Yunan ve Ermeni soykırımını biliyor musun? Benim büyükannem Evangelia, Türkler Yunanları katletmeye başladığında genç bir kadındı."

SELENA GOMEZ DE ROL ALIYOR
Dijital yayın platformu Hulu'nun dizisinde, Steve Martin, Martin Short ve ABD'li şarkıcı-oyuncu Selena Gomez rol alıyor.

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