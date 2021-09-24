CHP'li Engin Özkoç'un dostu HDP, Türkiye'nin 25 eyalete bölünmesini istiyor! Gazeteci Nedim Şener ile CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç arasında Twitter'da terör destekçiliği üzerine kıyasıya bir tartışma yaşandı. Gazeteci Nedim Şener, sosyal medya hesabından CHP'li Engin Özkoç'un sözlerini yayınlayarak, "HDP grup başkan vekili TBMM'de, kapalı oturumda; 'Biz Türkiye'nin 25 eyalete bölünmesini, eyalet başkanlarının TBMM'ye gelmesini, özerklik hakkını, Türk ve Kürt iki kurucu unsurun tanınmasını istiyoruz' demiş. İŞTE MUHATAP HDP!!!" ifadelerini kullandı. İşte Özkoç'un 'HDP, Türkiye'nin 25 eyalete bölünmesini istiyor' dediği video...