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Başkan Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin 950’nci yıldönümü nedeniyle Ahlat’ta

Başkan Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin 950’nci yıldönümü nedeniyle Ahlat’ta
25.08.2021 15:15 - Son Güncelleme: 25.08.2021 15:21
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