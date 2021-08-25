Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferinin 950’nci yıldönümü nedeniyle Ahlat’a geldi. Başkan Erdoğan, burada Selçuklu Kabristanlığını ziyaret etti. Çarho Millet Bahçesi'nin açılışını yapacak olan Erdoğan, açılıştan sonra binlerce vatandaşa hitap edecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat ziyareti kapsamında ilk olarak dünyanın en büyük İslam mezarlığı olan Selçuklu Mezarlığı'nı her yıl olduğu gibi bu yıl da ziyaret etti. Başkan Erdoğan daha sonra beraberindekilerle birlikte Malazgirt Zaferi'nin kutlandığı Türkiye'nin en büyük ikinci millet bahçesi unvanına sahip Çarho Millet Bahçesi'ne gelerek buranın açılışını yapacak. Erdoğan, açılıştan sonra binlerce vatandaşa hitap edecek.