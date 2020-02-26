Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarının zorunlu olmadıkça Irak ve İtalya’nın koronavirüs görülen bölgelerine seyahat etmemelerini tavsiye etti.
Dışişleri Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasında Türk vatandaşlarının zorunlu bir durum olmadıkça Irak ve İtalya'nın koronavirüs görülen bölgelerine seyahat etmemeleri tavsiye edildi. İtalya ve Irak bilindiği gibi gelen son dakika haberlerinde Çin ve İran'dan sonra Koronavirüs konusunda en riskli ülkeler arasına girmişti.
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