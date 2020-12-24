



Demirtaş'ın kardeşi Süleyman Demirtaş, o teröristle birlikte.



DEMİRTAŞ'IN KARDEŞİ DE AYNI PKK KURYESİYLE

Bu arada ele geçirilen fotoğraflarda ilginç bir tablo oluştu. Selahattin ve Süleyman Demirtaş kardeşlerin örgütün Kandil ve Avrupa arasındaki kuryelerinden biri olan ve araştırmacı - yazar sıfatını kullanan İran kökenli Kakşar Oremar ile ayrı ayrı fotoğrafları ortaya çıktı. Selahattin Demirtaş'ın Oremar ile birlikte olduğu fotoğrafın Hamburg'da çekildiği bilgisine ulaşıldı. Bu arada Demirtaş kardeşlerle çok samimi olan Oremar'ın PKK'nın dağ kamplarında örgütün üst düzey yöneticileriyle olan fotoğrafları da ortaya çıktı.