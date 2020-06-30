Son dakika: Van Valiliği açıkladı: Van gölünde kaybolan yabancı uyruklu 5 kişinin cesedine ulaşıldı

Son dakika haberine göre, Van Valiliği, Van Gölü'nde kaybolan tekneyi arama çalışmalarında yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 5 kişinin cesedine ulaşıldığını açıkladı.
Van Valiliği, Van Gölü'nde kaybolan tekneyi arama çalışmalarında yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 5 kişinin cesedine ulaşıldığını açıkladı.
VALİLİK DUYURDU: ÇOK YÖNLÜ DEVAM EDİLMEKTEDİR
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "27 Haziran Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan şahıslardan uzun süre haber alınamaması üzerine yapılan kayıp ihbarı neticesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığımızca havadan ve karadan tüm imkanlarımız seferber edilerek arama tarama faaliyeti başlatılmıştır.
Söz konusu arama tarama faaliyeti sonucunda şu ana kadar yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 5 kişinin cesedine ulaşılmıştır. Bölgede, havadan ve gölden tüm imkanlarımızla arama tarama çalışmalarına çok yönlü şekilde devam edilmektedir" denildi.
NE OLMUŞTU?
Van Gölü'nde battığı iddia edilen tekneden sağ kurtulan Medeni Akbaş, güvenlik güçleri nezaretinde yer tespiti için yürütülen arama tarama çalışmalarına katıldı.
Gevaş ilçesi Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş için yapılan kayıp başvurusunun ardından Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi'nde bulunarak jandarma ekiplerine teslim edilmişti. Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler üzerine içerisinde Sedat Akbaş ile kaçak göçmenlerin bulunduğu iddia edilen kayıp tekneyi arama çalışmaları bugün de havadan ve gölde yürütülüyor.
Van Gölü'nün tamamında İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve Bitlis İl Jandarma Komutanlığıyla koordineli olarak ekipler tarafından havadan ve gölden arama kurtarma çalışmaları yürütülürken, Jandarma Genel Komutanlığından gelen ekip de su altı görüntüleme cihazıyla (ROW) çalışma yürütüyor.
Sağ kurtulan Medeni Akbaş da jandarma gözetiminde yer tespiti için arama tarama çalışmalarına katıldı. Van Gölü'ne açılan Akbaş, yürütülen çalışmaların ardından yeniden jandarma komutanlığına götürüldü.
Bugün Van Gölü'nün tamamında İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve Bitlis İl Jandarma Komutanlığıyla koordineli olarak ekipler tarafından havadan ve gölden yeniden arama çalışmaları yapılıyor.
Arama-kurtarma çalışmalarına Jandarma Genel Komutanlığı'ndan da bir ekip katıldı. Gönderilen ekip, su altı görüntüleme cihazıyla (ROW) çalışma yürütüyor.