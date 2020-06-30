Son dakika: Van Valiliği açıkladı: Van gölünde kaybolan yabancı uyruklu 5 kişinin cesedine ulaşıldı

30.06.2020 19:02

Son dakika haberine göre, Van Valiliği, Van Gölü'nde kaybolan tekneyi arama çalışmalarında yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 5 kişinin cesedine ulaşıldığını açıkladı.





Bugün Van Gölü'nün tamamında İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve Bitlis İl Jandarma Komutanlığıyla koordineli olarak ekipler tarafından havadan ve gölden yeniden arama çalışmaları yapılıyor.













Arama-kurtarma çalışmalarına Jandarma Genel Komutanlığı'ndan da bir ekip katıldı. Gönderilen ekip, su altı görüntüleme cihazıyla (ROW) çalışma yürütüyor.