Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK sonrası önemli açıklamalar

30.06.2020 19:15

Son dakika haberine göre AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik kritik toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Libya'da darbeci Hafter'i destekleyen Fransa'nın Türkiye'yi suçlamasına tepki gösteren Çelik, "Fransa'nın ikide bir çıkıp Türkiye'yi suçlamaya kalkması basiretsizliktir. Ruanda'da olduğu gibi Libya'da da suç işliyorsunuz. Libya'da tehlikeli bir oyun oynuyorsunuz" ifadelerini kullandı. Çelik, Doğu Akdeniz'deki Türkiye düşmanlarına da, "Türk donanmasıyla şaka yapılmaz" sözleriyle net mesaj verdi.

Son dakika haberine göre AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik kritik toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Libya'da darbeci Hafter'i destekleyen Fransa'nın Türkiye'yi suçlamasına tepki gösteren Çelik, "Fransa'nın ikide bir çıkıp Türkiye'yi suçlamaya kalkması basiretsizliktir. Ruanda'da olduğu gibi Libya'da da suç işliyorsunuz. Libya'da tehlikeli bir oyun oynuyorsunuz" ifadelerini kullandı. Çelik, Doğu Akdeniz'deki Türkiye düşmanlarına da, "Türk donanmasıyla şaka yapılmaz" sözleriyle net mesaj verdi.