SON DAKİKA: Uşak'ta 'Kökünü Kurutma Operasyonu': 127 hedefe yönelik operasyonda 120 kişi gözaltında

Bakan Soylu'nun açıklamalrından önemli bölümler şu şekilde:

- 127 hedefe yönelik operasyonda 120 kişi gözaltına alındı.

UYUŞTURUCUYLA GÜÇLÜ MÜCADELE

Bakan Soylu, dün 'En İyi Narkotik Polis Anne' etkinliğinde 2017'de 941 olan uyuşturucudan ölüm sayısının, 2021 sonu itibarıyla 270'e düştüğünü söylemşti.

Soylu, Amerika'da yılda 110 bin kişinin uyuşturucudan öldüğünü, bu rakamın Norveç'te milyonda 85, Yunanistan'da milyonda 38, Almanya'da milyonda 29 olduğunu dile getirdi.

Soylu, "Türkiye'de ise milyonda 4,7. Nüfusumuz artmasına rağmen ölümlerimiz 941'den 270'e düştü. Bu yıl, 2022'de Adli Tıp 3, 4 ay geriden geliyor bu tetkikleri tam yapabilmek için. Bu yıl yüzde 8, 9 altta gidiyoruz. 270'i 250'de tamamlayabileceğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.