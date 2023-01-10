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SON DAKİKA: Uşak'ta 'Kökünü Kurutma Operasyonu': 127 hedefe yönelik operasyonda 120 kişi gözaltında

SON DAKİKA: Uşak'ta 'Kökünü Kurutma Operasyonu': 127 hedefe yönelik operasyonda 120 kişi gözaltında
10.01.2023 08:57

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Son dakika haberi... Uşak'ta yürütülen 'Kökünü Kurutma Operasyonu' kapsamında önemli açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "127 hedefe yönelik operasyonda 120 kişi gözaltına alındı" dedi.

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Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yürütülen 'Kökünü Kurutma Operasyonu' kapsamında Uşak'ta önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamalrından önemli bölümler şu şekilde:
- 127 hedefe yönelik operasyonda 120 kişi gözaltına alındı.

UYUŞTURUCUYLA GÜÇLÜ MÜCADELE
Bakan Soylu, dün 'En İyi Narkotik Polis Anne' etkinliğinde 2017'de 941 olan uyuşturucudan ölüm sayısının, 2021 sonu itibarıyla 270'e düştüğünü söylemşti.

Soylu, Amerika'da yılda 110 bin kişinin uyuşturucudan öldüğünü, bu rakamın Norveç'te milyonda 85, Yunanistan'da milyonda 38, Almanya'da milyonda 29 olduğunu dile getirdi.

Soylu, "Türkiye'de ise milyonda 4,7. Nüfusumuz artmasına rağmen ölümlerimiz 941'den 270'e düştü. Bu yıl, 2022'de Adli Tıp 3, 4 ay geriden geliyor bu tetkikleri tam yapabilmek için. Bu yıl yüzde 8, 9 altta gidiyoruz. 270'i 250'de tamamlayabileceğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

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