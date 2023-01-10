Haberler Haber Videoları Ege'de 5 büyüklüğünde deprem! İzmir, Ayvalık... AFAD - KANDİLLİ son depremler listesi

Ege'de 5 büyüklüğünde deprem! İzmir, Ayvalık... AFAD - KANDİLLİ son depremler listesi

Ege'de 5 büyüklüğünde deprem! İzmir, Ayvalık... AFAD - KANDİLLİ son depremler listesi
10.01.2023 14:48 - Son Güncelleme: 10.01.2023 14:50

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Son dakika... Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Midilli açıkları olan deprem İzmir ve çevresinde de hissedildi. İnternet arama motorlarında depremi hissedenler '10 Ocak az önce deprem nerede oldu? Deprem mi oldu son dakika? ' sorularının yanıtlarını araştırmaya koyuld. İşte AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi ve diğer detaylar...

Haber Videoları

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ! AFAD, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ege Denizi'nde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 10:38'de hissedilen depremin merkez üssü Midilli açıkları olarak açıklandı. İşte detaylar...

10 OCAK 2023 AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE?

Ege Denizi'nde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Midilli açıkları olan deprem İzmir ve çevresinde de hissedildi.

👉AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

#DEPREM

Büyüklük:5.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [15.82 km] Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2023-01-10
Saat:10:38:30 TSİ
Enlem:39.36 N
Boylam:26.261 E
Derinlik:14.95 km
Detay:https://t.co/U3NczehR2E@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi

AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 10, 2023

Depremin, yerin 15 kilometre derinliğinde olduğu öğrenildi.

👉KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Öte yandan saat 02.00'de de, merkez üssü Ege Denizi'ndeki Girit Adası'nın kuzey doğusu açıklarında şiddeti 4.2 olarak açıklanan bir sarsıntı daha meydana gelmişti.

SON DAKİKA