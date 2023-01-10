Ege'de 5 büyüklüğünde deprem! İzmir, Ayvalık... AFAD - KANDİLLİ son depremler listesi

Son dakika... Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Midilli açıkları olan deprem İzmir ve çevresinde de hissedildi. İnternet arama motorlarında depremi hissedenler '10 Ocak az önce deprem nerede oldu? Deprem mi oldu son dakika? ' sorularının yanıtlarını araştırmaya koyuld. İşte AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi ve diğer detaylar...