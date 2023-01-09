AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir: "Bayram sonrası seçime gidilebilir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı.

Kandemir'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Seçimlerin esasında tarihi net belli. Fakat bizim şöyle bir yaklaşımımız var. Haziran ortalarında normal seçim takvimi işlediğinde seçimlerin yapılması mümkün. Birkaç gerekçeyle biz seçim tarihinde bir güncellemenin makul olduğunu düşünüyoruz.

Temel gerekçemiz şu biz istiyoruz ki Türkiye'de demokratik standartlar gereği seçime katılım ne kadar yüksek olabilirse biz milletimizin sandığa ulaşımını oy kullanmasını ne kadar maksimum hale getirebilirsek o kadar güzel bir iş yapmış oluruz.

Dolayısıyla irade sandığa yansısın istiyoruz. Temel motivasyonumuz bu. Böyle baktığımızda istiyoruz ki okullar kapanmadan ve Türkiye'de malum yaz ayı geldiğinde okullar kapandığında insanlar Anadolu'ya gidiyorlar tatile çıkıyorlar. Dolayısıyla Haziran'a kalmadan seçimlerin bu gerekçeyle yani milletimiz iradesi sandığa tam olarak yansıtsın arzumuz isteğimiz gereği bir güncellemenin makul olduğuna inanıyoruz.

Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın bir yetkisi var. Cumhurbaşkanımız eğer kullanmak isterlerse bu yetkiyi kullanabilirler. Malum olduğu üzere bundan 1 sene kadar evvel yine milletin iradesinin sandığa doğru yansıması motivasyonuyla seçim yasasında bir takım değişiklikler olmuştu. Bu 6 Nisan itibariyle 1 seneyi doldurmuş oluyor. 6 Nisan'dan sonraki bir tarihe muhalefet partileri rıza göstermeyeceklerini ifade ediyorlar. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki yetkisini kullanma hakkının var olduğunu görüyoruz düşünüyoruz.

Temel motivasyonumuzdan hareketle yani milletimiz sandığa gitsin hangi partiye oy verecekse hangi adaya oy verecekse gönül rahatlığıyla oy versin. Biz çünkü seçime katılımıyla övünen bir ülkeyiz. Avrupa'da seçime katılımın en yüksek olduğu ülkelerden bir tanesiyiz. Dolayısıyla bunu muhafaza edelim istiyoruz. Buradan baktığımızda yani seçim tarihi güncellemesinin makul olduğuna inanıyoruz. Burada konuşulan tarihler var bu tarihlerden bir tanesi Cumhurbaşkanımız karar aldıktan 60 gün sonra seçime gidecek şekilde değerlendirilebilir.

"BAYRAM SONRASI SEÇİME GİDİLEBİLİR"

Yani bu bahsettiğiniz tarihlerin hepsi hem parti içerisinde konuşuluyor hem Cumhur İttifakı olarak değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Karşılıklı heyetler değerlendirmelerini yaptıktan sonra genel başkanlara iletilecek bu değerlendirmeler. Ama istiyoruz ki bu iş Haziran'a kalmasın. Haziran'dan önce bayram sonrası inşallah bir seçime gidelim. Sandık milletimizin önüne gelsin. Milletimizin iradesi tecelli etsin.

BAYRAM NE ZAMAN?

Yapılan açıklamaya göre seçim Ramazan Bayramı'ndan sonrası için düşünülüyor. Peki bayram ne zaman?

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Başkan Erdoğan seçimlerin öne çekilebileceğininin sinyalini vermişti.

Erdoğan Antalya'da yaptığı konuşmada şunları söylemişti;

"Durmak yok yola devam. Önümüzde uzun bir yol var. Şurada artık bir 4-5 ay gibi dönemde ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları yoğun bir çalışma yapıp, inşallah sandıkları patlatırcasına bir neticeyi alacağız. 2023'ten sonrasını da Türkiye'de biz imar edeceğiz. İşimiz çok.



Cumhuriyet'imizin 100. yaşını kutlayacağımız 2023'te ülkemiz aynı zamanda demokrasi tarihinin en kritik seçimlerinden birini yapacaktır.



Belki tarihini birazcık öne alacağımız seçimlerle ilgili hazırlıklarımızı zaten uzun bir süredir yürütüyorduk. Birileri kendi iç kavgalarıyla zaman harcarken, biz ülkemize ve milletimize bundan sonra vereceğimiz hizmetleri en ince detayına kadar çalıştık. Türkiye'yi ve Türk milletini, birilerinin ayak oyunlarına, ihtiraslarına, yüksek gerilim hattına mahkum etmemekte kararlıyız. Türk bayrağından, Türk kavramından nefret edenlerle mücadelemizin süreceği bir seçimi yaşayacağımızı şimdiden söylüyorum. Onlar ne yaparsa yapsın, biz işimize bakıyor, usta bir satranç oyuncusu maharetiyle demokrasi ve kalkınma hamlelerimizi tek tek hayata geçiriyoruz."