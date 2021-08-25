SON DAKİKA: Ümit Özdağ parti | Resmen açıkladı! İşte Ümit Özdağ'ın yeni partisinin adı ve logosu

Son dakika haberleri... MHP'de Genel Başkan Yardımcılığı yapan ardından Meral Akşener'le birlikte İYİ Parti'yi kuran ancak buradan da ihraç edilen Ümit Özdağ partisini kurdu. Sık sık Arap düşmanlığı yapan Ümit Özdağ, partisinin adı için Arapça kökenli olan "Zafer" kelimesini seçti. Zafer; Arapça'da "savaşta kazanılan başarı" anlamına geliyor. Peki Ümit Özdağ'ın partisinin logosu ne? Detaylar haberimizde...

Irkçı söylemleri ile tepki çeken ve son olarak İYİ Parti'den ihraç edilen Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, uzun süredir dillendirdiği partisini kurdu. Özdağ, partisinin adını ve logosunu da duyurdu.

SON DAKİKA! ÜMİT ÖZDAĞ PARTİSİNİN ADINI DUYURDU: ZAFER PARTİSİ

Twitter'dan açıklama yapan Özdağ şu ifadelerle Zafer Partisi'ni kurduğunu duyurdu: "Kanıyla Anadolu'nun kapılarını açan, canıyla bu toprakları vatan yapan; Alparslan'dan Mustafa Kemal'e, şehitlerden gazilere, tarihi şan ve şerefle dolu büyük Türk milletinin yeni ZAFER'i doğuyor..."

ARAPÇA KÖKENLİ İSİM KOYDU

Özdağ, partisinin ismini de Arapça kökenli "Zafer" olarak koydu. "Zafer" Arapçada, "Savaşta kazanılan başarı" anlamına geliyor.

ÜMİT ÖZDAĞ'IN PARTİSİNİN LOGOSU

Ümit Özdağ'ın kurduğu Zafer Partisi'nin logosu ise kırmızı zemin üzerine meşale tutan beyaz el. Meşalenin alevleri içinde ise ay-yıldız yer alıyor.

AFGAN GENCİ HEDEF GÖSTERDİ

Türkiye'de son günlerde yapılan mülteci karşıtı söylemler artarak devam ediyor.

Özellikle CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yabancı uyruklu kişilere suyu 10 kat zamlı verme isteğinden sonra başlayan mülteci karşıtlığı, hedef göstermeye dönüştü.

MESELE ARAPÇA, İNGİLİZCE DEĞİL

Tahriklerini 3 yıl önce de sürdüren Özdağ, Twitter hesabından İstanbul'daki Türkçe ve İngilizce'nin yanı sıra Arapçanın da yer aldığı bir yön tabelasını paylaşmış, "SİZ. TEHLİKENİN FARKINDA DEĞİLSİNİZ...!!!" demişti. Özdağ, ırkçılığın vücut bulmuş haliyle insanlık düşmanı tahriklerini sadece Arap ve Müslüman milletlere yapması dikkat çekiyor.





CHP'Lİ TANJU ÖZCAN'I TEBRİK ETMİŞTİ

İYİ Parti'den istifa ettikten sonra bağımsız statüsüne düşen İstanbul Milletvekili ve 'Ayyıldız Hareketi'nin lideri Ümit Özdağ, düşünceleriyle bağdaşan Özcan'ı tebrik etmişti.





AFGAN MARKET SAHİBİNİ HEDEF GÖSTERDİ

Mülteci karşıtı tavırlarına sürdüren Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Afganistanlı bir market sahibini hedef gösterdi.

Kırşehir'de bulunan bir market dükkanının fotoğrafına yer veren Özdağ, "Kırşehir merkezde Afgan Market-Sahibi Afganistanlı bir genç" ifadelerini kullandı.





Paylaşımı tepki çeken Özdağ, sığınmacılara yönelik saldırı olursa sorumluluk kabul etmediğini açıkladı.