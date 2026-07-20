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Ankara'da yangın çıkaran şahıs kameraya yakalandı: Otluk alanı çakmakla tutuşturdu

Ankara'da yangın çıkaran şahıs kameraya yakalandı: Otluk alanı çakmakla tutuşturdu

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde akaryakıt istasyonuna yakın noktada çıkan ve 2,5 saatte söndürülen otluk alan yangınının, bir kişi tarafından çakmakla kasten çıkarıldığı ortaya çıktı. Şüpheli güvenlik kamerasınca tespit edilerek gözaltına alındı.

2,5 saatte kontrol altına alındı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi 1649 Sokak'taki otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek akaryakıt istasyonunun yakınına kadar ulaştı. Ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği yoğun müdahale sonucu yangın yaklaşık 2,5 saatte kontrol altına alındı.

Çakmakla tutuşturduğu anlar kamerada

Yangının ardından bölgedeki bir sitenin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, olayın kundaklama olduğunu tespit etti. Görüntülerde, bir kişinin çakmakla otluk alanı farklı noktalarından kasıtlı olarak tutuşturduğu net bir şekilde yer aldı.

Yangını çıkaran şüpheli gözaltında

Güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilen S.S. (41) isimli şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemleri devam ederken, yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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