Ankara'da yangın çıkaran şahıs kameraya yakalandı: Otluk alanı çakmakla tutuşturdu

Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2026 22:35 Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2026 22:37

2,5 saatte kontrol altına alındı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi 1649 Sokak'taki otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek akaryakıt istasyonunun yakınına kadar ulaştı. Ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği yoğun müdahale sonucu yangın yaklaşık 2,5 saatte kontrol altına alındı.

Çakmakla tutuşturduğu anlar kamerada

Yangının ardından bölgedeki bir sitenin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, olayın kundaklama olduğunu tespit etti. Görüntülerde, bir kişinin çakmakla otluk alanı farklı noktalarından kasıtlı olarak tutuşturduğu net bir şekilde yer aldı.

Yangını çıkaran şüpheli gözaltında

Güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilen S.S. (41) isimli şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemleri devam ederken, yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.