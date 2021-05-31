SON DAKİKA: Türkiye'nin gözü kritik Kabine'de: Kararları Başkan Erdoğan açıklayacak! Normalleşme süreci nasıl olacak?

Son dakika haberi! 2 haftalık kademeli normalleşme sürecinde sona gelindi. Türkiye'nin gözü yeni dönemi belirleyecek bugünkü Kabine toplantısına çevrildi. Peki, toplantıda tedbirleri gevşetilecek mi? Kafe ve restoranlar kapılarını müşterilerine açacak mı? Hafta sonu kısıtlamaları devam edecek mi? İşte Kabine sonrası Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı yeni normalleşme dair ipuçları.

Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanıyor. Merakla beklenen normalleşme için ilk tarih olan 1 Haziran için kritik kabine toplantısı ve kabine kararları günü geldi. Bugün gerçekleşecek olan toplantıdan sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi normalleşme süreci açıklamasını yapması bekleniyor. İşte atılacak adımlar ve kademeli normalleşmede yeni kademeye dair ipuçları.





KABİNEDE EN ÖNEMLİ GÜNDEM KADEMELİ NORMALLEŞME KARARLARI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanması beklenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin en önemli gündem maddesi yine pandemi ve kısıtlama kararları olacak. Alınacak kararlar içerisinde ilk aşamaya göre daha geniş bir normalleşme adımı ve işletmelere gelebilecek yeni özgürlüklerin ele alınması bekleniyor.





BAZI İŞLETMELERİN AÇILMASI VE HAFTA SONU YASAĞININ 1 GÜNE İNMESİ GÜNDEMDE

Toplantıda, restoran, lokanta ve kafelerin masa sınırlaması ile açılması, cumartesi sokağa çıkma kısıtlamasının ise kaldırılması bekleniyor. İşletmelerde iç mekan-dış mekan kullanımı da toplantı da tartışılacak.



PAZAR KISITLAMA DEVAM EDERSE SAAT 23.00'A ÇEKİLEBİLİR

Pazar günleri sokağa çıkma kısıtlamasının bir süre daha devam etmesi planlanlanırken hafta içi için ise ya kısıtlama başlangıç saatinin 23.00'e çekilmesi ya da tamamen kaldırılması gündemde.







TEMMUZ'DA VAKA SAYILARI DAHA DA RAHATLAYACAK

Koronada üçüncü dalga kontrol altına alındı, son 6 ayın en düşük rakamları görüldü. "Ayda 30 milyon aşılama"yla toplumsal bağışıklık yakalanacak. Yaz sonuna doğru rahatlama yaşanacak.

OKULLARDA YAZIN TELAFİ

Toplantıda uzaktan eğitime devam eden okullarda yaz aylarında nasıl bir yol izleneceği konusunda da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk brifing verecek. Buna göre okulların tatil edilmesi, bu sürede telafi eğitimlerinin başlatılması ve ders zilinin ağustos ayında çalması gibi seçenekler konuşulacak. Bu kapsamda başlatılacak telafi eğitiminin detayları da kabinede konuşulacak başlıklar arasında yer alacak.



SALGIN KONTROL ALTINDA

Türkiye'de, arka arkaya alınan kararlar ve 20 güne yakın tam kapanma ile salgının üçüncü dalgası kontrol altına alındı. Son 6 ayın en düşük rakamlarına ulaşıldı. Günlük testlerdeki pozitiflik oranı yüzde 4'lere geriledi. En son ocak ayında bu rakam yüzde 5 olarak hesaplanmıştı. Ağır hasta sayıları yüzde 50 düştü. Aktif hasta sayıları 120 bine, salgının yayılma hızı 0.9'a geriledi.





KOVİD MÜCADELESİNDE AŞILAMA KAMPANYASI

Türkiye, önümüzdeki aylarda enerjisini salgınla mücadelede bağışıklığı artırıp sonbahara rahat girilmesine harcayacak. Bunun için maske, mesafe ve tüm denetimler sıkı bir şekilde devam ederken önümüzdeki haftayla birlikte aşılama konusunda tam bir seferberlik başlatılacak. Uğur Şahin'in verdiği söze paralel olarak yarından itibaren 14.5 milyon doz BioNTech aşısının (tamamı önümüzdeki ayın ilk iki haftasında gelmiş olacak) sevkiyatı başlayacak.



GÜNDE 1 MİLYON, AYDA 30 MİLYON

Sağlık Bakanlığı günde en az 1 milyon doz aşının yapılabilmesi için gerekli hazırlıklara başladı. Edinilen son dakika bilgisine göre Bin 500 devlet ve özel hastanenin yanısıra aile sağlık merkezleri de devreye sokulacak. Hedef ise "Bir günde 1 milyon bir ayda 30 milyon" olacak. BioNTech aşısının saklama koşullarındaki olumlu gelişmeler bunu mümkün kılacak.





BAĞIŞIKLIK BÖYLE SAĞLANACAK

Şu ana kadar 28 milyon doz (11 milyon kişi iki doz oldu) aşı yapıldı. Bu da nüfusun yüzde 14, yetişkin nüfusun ise yüzde 20'lik bölümünün aşılandığı anlamına geliyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, nüfusun 5 milyon 200 bine yakını hastalığı geçirmiş durumda. Bu da dikkate alınırsa nüfusun 18 milyona yakın bölümü bağışıklık kazanmış görünüyor. Haziran'da gelecek 30 milyon doz BioNTech aşısının hepsi yapılacak. Böylece hastalanan ve aşılanan sayısı 50 milyonu bulacak. Aşılama temmuz ve ağustos aylarında da sürecek ve toplumsal bağışıklık kazanılacak.



YAZ ORTASINDA RAHATLAMA

BioNTech'in birinci dozunun vurulmasından iki hafta sonra bile yüzde 70-80'lik bir koruma oluştuğu için 30 milyon kişiye ilk doz aşı yapıldığında toplum bağışıklığı yüzde 55-56'ya ulaşacak.



İsrail ve İngiltere örnekleri dikkate alındığında Türkiye'de de bu kapsamda yaz ortasında rahatlama, sonbaharda ise ferahlama olacak.





AŞIYA POZİTİF AYRIMCILIK

Türkiye'nin rahatlaması için toplumsal bağışıklık aşılama oranının yüzde 70'i bulması gerekiyor. 65 yaş üstünde bu oran yüzde 85'e ulaştı. Ancak araştırmalar yaş grupları düştükçe aşıya ilginin de azaldığını gösteriyor. Yapılacak kampanyalar ile gençlerin aşıya olan ilgisinin artması sağlanacak.



POZİTİF AYRIMCILIKLAR GÜNDEMDE

Bunun için 65 yaş üstüne yapıldığı gibi aşıya teşvik için bazı "pozitif ayrımcılıklar" gündeme gelecek.

KONSER SİNEMA TİYATRO...

Örneğin konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere aşı yaptıranlar alınırken, maske zorunluluğu da esnetilebilecek.

Maske zorunluluğundaki esneme ile ilgili tam olarak yol haritası belirlenmedi. Kabinede değerlendirilecek ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapacağı kararlar ile ilgili ikinci kademe normalleşme bu hafta başında belli olmuş olacak.