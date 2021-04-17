SON DAKİKA: Türkiye genelinde eş zamanlı dev denetim: Çok sayıda kişi yakalandı binlerce kişiye ceza kesildi

Son dakika haberine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlıklarının koordinesinde, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, kumar ve tombala oynatılmasının engellenmesi amacıyla Türkiye genelinde “Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri” uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada, 47 şahıs gözaltına alındı, 634 aranan şahıs yakalandı, 1.204 şahıs hakkında idari işlem yapıldı. 117 umuma açık işyeri, kooperatif ve derneğe idari işlem yapılırken, 56 iş yeri kapatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlıklarının koordinesinde; genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, kumar ve tombala oynatılmasının engellenmesi amacıyla Türkiye genelinde "Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri" uygulaması gerçekleştirildi.

EŞ ZAMANLI DENETLENDİ

8.463 ekip, 31.090 personelin görev aldığı uygulamada; 27.900 kahvehane / kıraathane, 840 dernek ve kooperatif eş zamanlı denetlendi.

Uygulamada; 47 şahıs gözaltına alındı, 634 aranan şahıs yakalandı, 1.204 şahıs hakkında idari işlem yapıldı. 117 umuma açık işyeri, kooperatif ve derneğe idari işlem yapılırken, 56 iş yeri kapatıldı.



SALGIN KAPSAMINDA 2.187 ŞAHSA İDARİ PARA CEZASI, 3 ŞAHSA İSE ADLİ İŞLEM UYGULANDI

Coronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında "Maske Takmamak, Sosyal Mesafe ve Sokağa Çıkma Kısıtlaması" tedbirlerine uymayan 2.187 şahsa idari para cezası, 3 şahsa ise adli işlem uygulandı.

Ayrıca, 6 adet tombala makinesi, 4 adet sigaramatik, 3 adet kumar makinesi, 6 adet oyun makinesi, çok sayıda ateşli silah, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda kumar oynanmasına yarayan oyun kâğıdı, pul, fiş vb. maddeler ele geçirildi.