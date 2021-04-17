Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 28. vefat yıldönümü nedeniyle mesaj

Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 28. vefat yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında "Her zaman hayırla yâd edilecek olan merhum Turgut Özal'a vefat yıl dönümünde bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyor, kendisini saygıyla anıyorum." ifadeleri yer aldı.