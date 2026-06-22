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ABD'nin İstihbarat Direktörü görevden ayrılırken gizli belgeleri yayınladı

ABD'nin İstihbarat Direktörü görevden ayrılırken gizli belgeleri yayınladı

Görevinden ayrılmadan önce kamuoyuna gizli belgeler açıklayan ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, COVID-19'un kökenine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Belgelerde, Anthony Fauci'nin virüsün doğal yollarla ortaya çıktığı tezini destekleyen çalışmaların ön plana çıkarılmasında etkili olduğu, laboratuvar sızıntısı ihtimalini savunan analistlerin ise baskıyla karşılaştığı iddia edildi.

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Dilek Demir
Dilek Demir Takvim.com.tr Dünya

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