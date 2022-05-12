Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na beş ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünü onadı. Yargıtay, Kaftancıoğlu'na iki suçtan verilen 4 yıl 2 aylık hapis cezasını ise bozdu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 2012-2017 yılları arasındaki Twitter paylaşımları nedeniyle dava açılmıştı. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, 2019'daki yargılama sonucunda Kaftancıoğlu'nu beş ayrı suçtan toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırmıştı.

Kaftancıoğlu, bu kapsamda "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 ay, "kamu görevlisine alenen hakaret etme" suçundan 1 yıl 6 ay 20 gün, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret etme" suçundan 2 yıl 4 ay, "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" suçundan 1 yıl 8 ay, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan ise 2 yıl 8 ay hapis cezası almıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi de bu kararı onayınca dosya Yargıtay'a taşınmıştı.

YARGITAY'DAN KISMEN ONAMA, KISMEN BOZMA KARARI

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, temyiz incelemesini tamamladı. Daire, 10 Mayıs tarihli kararında Kaftancıoğlu'na üç suçtan verilen cezayı onarken, iki suçtan verilen hapis cezasını ise bozdu.

Buna göre, Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine alenen hakaret etme" suçundan verilen 1 yıl 6 ay 20 gün ile "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" suçlarından verilen 1 yıl 8 ay hapis cezalarını onadı. Yargıtay, Kaftancıoğlu'na "Cumhurbaşkanına alenen hakaret etme" suçundan verilen 2 yıl 4 aylık hapis cezasını ise 1 yıl 9 aya indirdi ve "düzeltilerek onanmasına" hükmetti. Böylece Kaftancıoğlu'nun toplam üç ayrı suçtan aldığı 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezaları onandı.

İKİ SUÇTAN VERİLEN 4 YIL 2 AYLIK CEZA BOZULDU

Yargıtay, Kaftancıoğlu'na "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" ile "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından verilen toplam 4 yıl 2 aylık hapis cezasını ise bozdu.

Kararda, Kaftancıoğlu'nun Sakine Cansız paylaşımının "terör örgütü propagandası" suçunu oluşturmayacağı belirtildi.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan verilen cezaya ilişkin bozma gerekçesinde ise Kaftancıoğlu'nun "muhalif kimliği ile bilindiği"ne vurgu yapıldı. Dava konusu paylaşımlarının bütününün nazara alındığında; esas itibariyle "objektif ve tarafsızlıktan uzak, incitici, saygınlığı zedeleyici, rahatsız edici" sözlerinin suçun unsuru olan açık ve yakın tehlike hususu da nazara alındığında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek suçu"nu oluşturmayacağı ifade edildi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN PAYLAŞIM GELDİ

Kararın ardından Twitter hesabından bir paylaşım yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın.