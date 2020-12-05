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SON DAKİKA: Terör örgütü PKK'nın elebaşı Murat Karayılan'ın postacısı yakalandı

SON DAKİKA: Terör örgütü PKK'nın elebaşı Murat Karayılan'ın postacısı yakalandı
05.12.2020 10:30
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Son dakika haberine göre, PKK'lının itirafı müteahhitlik yapan postacıyı ele verdi. Terör örgütü PKK'nın elebaşı Murat Karayılan'ın postacısı yakalandı.


PKK'lının itirafı müteahhitlik yapan postacıyı ele verdi. Terör örgütü PKK'nın elebaşı Murat Karayılan'ın postacısı yakalandı. Uyuyan hücrelerde talimat bekleyen 147 isim deşifre oldu.

20 YILLIK ARŞİV ELE GEÇİRİLMİŞTİ
Terörle mücadele gerek yurt içinde gerek yurt dışında aralıksız devam ediyor. Diyarbakır Lice ilçe kırsalında bir operasyon gerçekleştirilmişti. Yapılan operasyonda PKK'nın 20 yıllık bir arşivi ele geçirilmişti. Arşivden elde edilen görüntülerle birlikte geniş kapsamlı bir operasyon başlatıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 13 Kasım tarihinde bir operasyon yapıldı.



TUTUKLANDI
Operasyonda Murat Karayılan, Cemil Bayık ve PKK'nın hendek planlayıcıs Sabri Başkale kod adlı Fethi Şarlatan'ın talimatlarını Kandil'den Diyarbakır'ın Lice ilçesinde kırsalda PKK'lılara getiren 1 terörist Diyarbakır'da gözaltına alındı. Gözaltına alınan terörist mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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