Son dakika: Tarım Kredi ürünleri bakkallarda da satılabilecek! İmzalar atıldı

Tarım Kredi Kooperatifi ürünleri bakkallarda da satılabilecek. Anlaşma sağlandı. Temel gıda ürünleri başta olmak üzerer toplamda 132 ürünün satılacağı ifade edildi.

UCUZ GIDA BAKKALA GELİYOR: İMZALAR ATILDI

KOOP Bakkal dönemi başlıyor. Un, şeker yağ gibi temel gıda ürünleri başta olmak üzere 132 ürün artık Tarım Kredi Marketleri'ndeki aynı fiyattan bakkalarda da satılacak.

Özellikle bakkalların kredi başvuruları ile ilgili maddeler toplantının konusuydu. İlk aşamada bakkallardan yoğun bir talep geldiği ifade edildi.

Peki hangi bakkalar başvurabilecek?

En az 5 yıl bu işi yapıyor olması

Dükkan metrekaresinin en az 75 en fazla 150 metrekare olması

ÜRÜNLER TARIM KREDİ İLE AYNI FİYATTAN SATILACAK

Ürünler Tarım Kredi Marketleri'nde hangi fiyattan satılıyosa bakkallarda da aynı fiyattan satılacak. Bakkalın malı bittiğinde ise elektronik ortam üzerinden Tarım Kredi'den ürün talep edilecek ve tedarik sağlanacak.

300 BİN TL LİMİTLİ 'PARAF BAKKAL' KREDİ KARTI

Halbank ile ortak bir anlaşma imzalandı. Bakkallar bu konuda kredi konusuda da büyük destek alacak. Bakkallar yapılan anlaşmaya göre 300 bin TL limitli 'Paraf Bakkal' kredi kartı kullanabilecek.

BAŞVURULAR ELEKTRONİK ORTAMDA TARIM KREDİ'YE YAPILACAK

Proje ile ilgili proje ve lojistik konusunda sorun olmayan illerde başlayacağı bildirildi. Bakkallar başvurularını Tarım Kredi Kooperatifi internet sitesinden yapabilecek.