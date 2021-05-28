SON DAKİKA: Taksim Camii'nin açıldığı sırada Ayasofya Camii'nde de minik hafızlar için icazet töreni düzenlendi

Son dakika haberleri... Bugün Taksim Camii'nin açıldığı anlarda Ayasofya Camii'nde de tarihi anlar yaşandı. Minik hafızlar için Ayasofya Camii'nde "hafızlık icazet töreni" düzenlendi.

İstanbul'un Fethi'nin 568. yıl dönümünde İstanbul tarihi anlara tanıklık etti.

Taksim Meydanı'nda yapılması yılan hikayesini dönen ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son noktayı koyarak İstanbul'a kazandırdığı Taksim Camii ibadete açıldı.

Cuma namazıyla ibadete açılan camiyi Müslümanlar doldururken binlerce kişi de Taksim Meydanı'nda secde etti.

Taksim Meydanı bu tarihi anlara tanıklık ettiği esnada bundan tam 10 yıl önce ibadete açılan Ayasofya Camii'nde de tarihi anlar vardı.

Geçtiğimiz yaz 86 yıl sonra tekrar ibadete açılan Ayasofya Camii'nin misafirleri minik hafızlardı.

Marmara Anadolu İmam Hatip'in ortaokul öğrencileri hafızlık eğitimlerinden sonra icazetlerini Ayasofya Camii'nde düzenlenen törenle aldılar.

Yani İstanbul'da önceden "Pera" diye anılan Taksim kısmında da tarihi yarımdada da gerçekten tarihe geçecek anlar yaşandı.