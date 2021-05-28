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Kilit adam Çanakkale'de yakalandı! Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kilit adamı lüks villada yakalandı

Kilit adam Çanakkale'de yakalandı! Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kilit adamı lüks villada yakalandı
28.05.2021 15:09
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Son dakika haberine göre organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in adamlarına yönelik yapılan operasyonlarda örgütün kilit isimlerinden Abdullah S. Çanakkale'de saklandığı lüks villada yakalandı.


Sedat Peker Suç Örgütü'ne yapılan operasyonlarda adreslerinde bulunamayan kişilere yönelik dün İstanbul ve Çanakkale'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgüt içerisinde kilit rol oynayan Abdullah S., isimli kişinin Çanakkale ilinde saklandığı lüks villada, yakalanırken, 2 şüphelinin de saklandıkları evde gözaltına alındığı öğrenildi.

Sedat Peker Suç Örgütü'ne İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, 9 Nisan'da 63 kişiye yönelik yapılan operasyonlarda adreslerinde bulunamayan kişilere yönelik İstanbul ve Çanakkale'de bugün bir operasyon daha gerçekleşti. Aranan kişilere yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda, dün düzenlenen operasyonda yakalanamayan ve firari olarak aranan örgüt içerisinde kilit rol oynayan Abdullah S., Çanakkale saklandığı lüks villada, gözaltına alınırken, U.B., ve Ü.G., isimli kişiler saklandıkları ev ve işyerlerinde yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve cep telefonlarına ele geçirildiği bildirildi.

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