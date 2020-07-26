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Son dakika: Suriye'nin İdlib kentinde bombalı saldırı! 9 yaralı

Son dakika: Suriye'nin İdlib kentinde bombalı saldırı! 9 yaralı
26.07.2020 22:21

Gelen son dakika haberine göre, Suriye'nin İdlib bölgesinde bomba yüklü motosikletle terör saldırısı düzenlendi. İdlib'deki bombalı saldırıda 9 kişinin yaralandığı açıklandı.


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