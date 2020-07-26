Bakırköy sahil yolunda makas atarak ilerleyen sürücü, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atmıştı. Şüpheli yakandı. Hem idari hem de adli işlem başlatıldı.
Bakırköy’deki makas terörüne gözaltı!
26.07.2020 21:18
- Bakırköy’deki makas terörüne gözaltı!
- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Çanakkale'deki yangını havadan takip etti
- Mescid-i Aksa İmamı Sabri'den Ayasofya açıklaması: Erdoğan bize umut oldu!
- Mescid-i Aksa İmamı Sabri'den Ayasofya açıklaması: Erdoğan bize umut oldu!
- Son dakika: Çanakkale'de 5 ayrı noktada yangın! Çok sayıda ekip bölgede
- Son dakika: MİT'e İstanbul'da yeni hizmet binası! Başkan Erdoğan'dan flaş mesajlar
- Ürdünlü uyuşturucu baronu İstanbul Sarıyer’de yakalandı
- MSB duyurdu: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
- MSB duyurdu! Terör örgütü PKK/YPG yine sivilleri hedef aldı
- CHP’de tartışmalı kurultayda 2.gün! Tehdit iddiası damga vurdu
- Son dakika: Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde Metrobüs'te yangın!