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Bakırköy’deki makas terörüne gözaltı!

Bakırköy’deki makas terörüne gözaltı!
26.07.2020 21:18

Bakırköy sahil yolunda makas atarak ilerleyen sürücü, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atmıştı. Şüpheli yakandı. Hem idari hem de adli işlem başlatıldı.


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