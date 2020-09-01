Son dakika: Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den A Haber'de önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin savunma sanayiide gerçekletirdiği hamlelere dair bilgiler veren Demir, Milli Muharip Uçak, S-400'ler ve yerli motor üretimiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Son dakika haberi... Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin savunma sanayiide gerçekletirdiği hamlelere dair bilgiler veren Demir, Milli Muharip Uçak, S-400'ler ve yerli motor üretimiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.