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Son dakika: Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den A Haber'de önemli açıklamalar

Son dakika: Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den A Haber'de önemli açıklamalar
01.09.2020 00:08

Son dakika haberi... Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin savunma sanayiide gerçekletirdiği hamlelere dair bilgiler veren Demir, Milli Muharip Uçak, S-400'ler ve yerli motor üretimiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.


Son dakika haberi... Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin savunma sanayiide gerçekletirdiği hamlelere dair bilgiler veren Demir, Milli Muharip Uçak, S-400'ler ve yerli motor üretimiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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