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E-5'te akan trafiğin karşısında namaza durdu

E-5'te akan trafiğin karşısında namaza durdu
31.08.2020 22:40

Bugün İstanbul’da oldukça ilginç bir olay yaşandı. Bahçelievler’in E-5 yan yolunda gelen araçların karşısında asfaltta namaz eda ediyormuş gibi davranan bir kişi, trafiği aksattı.


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