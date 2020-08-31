Bugün İstanbul’da oldukça ilginç bir olay yaşandı. Bahçelievler’in E-5 yan yolunda gelen araçların karşısında asfaltta namaz eda ediyormuş gibi davranan bir kişi, trafiği aksattı.
E-5'te akan trafiğin karşısında namaza durdu
31.08.2020 22:40
- E-5'te akan trafiğin karşısında namaza durdu
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