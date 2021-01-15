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SON DAKİKA: Sakarya'da iğrenç olay: Köpeğe taciz güvenlik kamerasında

SON DAKİKA: Sakarya'da iğrenç olay: Köpeğe taciz güvenlik kamerasında
15.01.2021 14:48
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Son dakika haberi! Sakarya’nın Arifiye ilçesinde yabancı uyruklu kişinin, köpeğe cinsel tacizde bulunduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Gözaltına alınan yabancı uyruklu kişi sınır dışı edildi.


Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yabancı uyruklu kişinin, köpeğe cinsel tacizde bulunduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu kişi sınır dışı edildi.


Olay, Arifiye ilçesindeki Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali'nde meydana geldi.


Yerde yatan köpeği fark eden yabancı uyruklu kişi, önce hayvanın etrafında dolaştı, ardından da cinsel tacizde bulundu. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayın fark edilmesi üzerine hal yetkilileri durumu polise bildirdi. Görüntüleri izleyen ekiplerin yaptıkları araştırmalar üzerine köpeği taciz eden yabancı uyruklu kişiyi yakalandı.

SINIR DIŞI EDİLDİ
Şüpheli yasal işlemlerin ardından sınır dışı edildi. Hal yetkilileri şahsın hal ile bir ilgisi olmadığını ve yaşanan olaydan dolayı üzgün olduklarını dile getirdi.

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