RAMAZAN İMSAKİYE
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Dr. Nihat Dayanıklı'yı unutmadı: Mücadelesi için minnettarız

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Dr. Nihat Dayanıklı'yı unutmadı: Mücadelesi için minnettarız
18.05.2020 21:41

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Nihat Dayanıklı'yı sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile andı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Nihat Dayanıklı'yı sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile andı.




Bakan Koca yaptığı açıklamada, "DR. NİHAT DAYANIKLI. 1949 Akhisar doğumlu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Uzmanlık eğitimini burada aldı. Ödemiş Devlet Hastanesinde 28 yıl görev yaptı. Mesleğini hayatı boyunca sürdürdü. Son olarak bir tıp merkezinde hasta bakıyordu. Mücadelesi için minnettarız." ifadelerine yer verdi.



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