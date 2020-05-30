Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 30 Mayıs Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

30.05.2020 20:56

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden 30 Mayıs yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Son 24 saatte 1021 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 126 bin 984 oldu.