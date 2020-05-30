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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 30 Mayıs Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 30 Mayıs Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
30.05.2020 20:56

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden 30 Mayıs yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Son 24 saatte 1021 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 126 bin 984 oldu.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden 30 Mayıs yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Toplam test sayımız 2 milyonu geçti. Düne göre günlük test sayımız 3.000 arttı. Yeni vaka sayımız 1.000'in altında. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske ve sosyal mesafe kuralının ikisine birlikte uymamıza bağlı. DAHA SIKI TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR." ifadelerine yer verdi.



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