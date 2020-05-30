Başkan Erdoğan'dan taziye ve terörle mücadele mesajı

30.05.2020 20:22

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesapları üzerinden şehit edilen polis memuru Atakan Arslan, Uzman Çavuş Uğur Bora ve Piyade Er Mehmet Günay için taziye mesajı yayınladı. Başkan Erdoğan paylaştığı mesajında, "Ülkemize yönelik terör tehdidi sona erene, son terörist etkisiz hale getirilene kadar terörle mücadelemiz kesintisiz ve kararlı bir şekilde devam edecektir." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır ve Hakkari'de şehit olan güvenlik görevlileri için başsağlığı mesajı yayımladı.

Diyarbakır'da silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memurumuz Atakan Arslan ile Hakkâri'de çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Uğur Bora ve Piyade Er Mehmet Günay'a Allah'tan rahmet, ailelerine, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânları cennet olsun. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 30, 2020

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır'da silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memurumuz Atakan Arslan ile Hakkari'de çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Uğur Bora ve Piyade Er Mehmet Günay'a Allah'tan rahmet, ailelerine, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun.





Ülkemize yönelik terör tehdidi sona erene, son terörist etkisiz hale getirilene kadar terörle mücadelemiz kesintisiz ve kararlı bir şekilde devam edecektir. Rabbim kahraman güvenlik güçlerimizin yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.