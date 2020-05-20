Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 20 Mayıs Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

20.05.2020 19:39

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden 20 Mayıs yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Son 24 saatte 23 hasta vefat etti, 1092 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 696 bin 355, vaka sayısı 152 bin 587 ve vefat sayısı 4 bin 222 oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 972 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 23 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 152 bin 587 ve can kaybının 4 bin 222 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 20 bin 838 test yapıldı ve 972 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

VAKA SAYIMIZ, 1.000'İN ALTINA DÜŞTÜ. Kaybettiğimiz hasta sayısı bugün de azaldı. Virüsle artık şartları değiştirerek, daha özgür mücadele edeceğiz. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/axLmtRaKVE — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 20, 2020

Son 24 saatte 23 hasta vefat etti, 1092 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 696 bin 355, vaka sayısı 152 bin 587 ve vefat sayısı 4 bin 222 oldu.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 877, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 445 ve iyileşen hasta sayısı 113 bin 987 olarak kayıtlara geçti.

"VAKA SAYIMIZ 1000'İN ALTINA DÜŞTÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Vaka sayımız 1000'in altına düştü. Kaybettiğimiz hasta sayısı bugün de azaldı. Virüsle artık şartları değiştirerek, daha özgür mücadele edeceğiz. Yeni hayat tarzımız; kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu; maske ve 1,5 metre sosyal mesafe " ifadesini kullandı.