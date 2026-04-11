Bitlis'de karayolları bakım aracı ile TIR çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Tatvan-Van kara yolu Bolalan köyü mevkisinde meydana geldi. Karayolları'na ait 06 CIU 977 plakalı bakım aracı ile plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen sebze yüklü TIR çarpıştı. Kazada araçlardaki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılardan B.G. ve E.G. ile kimliği henüz belirlenemeyen ve durumu ağır olan diğer yaralı, ilk müdahalesinin ardından Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.