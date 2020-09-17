Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 17 Eylül koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

17.09.2020 19:45

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 17 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu. Koca açıklamasında, "Toplamda 9 milyona yakın test yapıldı. Bugün 1.648 yeni hastamız var. Kayıplarımızı ve ağır hasta sayısında artışı durdurmak elimizde. Tedbirlere hep birlikte uyarsak başarılı olacağız. Tedbirlere uyarak sağlık ordumuzun gücüne güç katın." ifadelerine yer verdi.

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 17 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu.