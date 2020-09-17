Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

17.09.2020 19:38

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmüştür" denildi. Görüşmede Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ele alındığı belirtildi.