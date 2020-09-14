Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 14 Eylül koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

14.09.2020 19:46

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 14 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu. Koca açıklamasında, "Hastalığın bulaşma hızında tespit edilmiş bir yavaşlama yok. Bugün hastalığa yakalanan 1.716 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısı 60’tan fazla. Tek tek mücadele edemeyiz ama birlikte galip gelebiliriz. Birlikte tedbirlere uyalım. " ifadelerine yer verdi.

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 14 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu.

Koca açıklamasında, "Hastalığın bulaşma hızında tespit edilmiş bir yavaşlama yok. Bugün hastalığa yakalanan 1.716 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısı 60'tan fazla. Tek tek mücadele edemeyiz ama birlikte galip gelebiliriz. Birlikte tedbirlere uyalım. " ifadelerine yer verdi.