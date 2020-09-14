HDP'nin Afyon'da 'Türk-Kürt çatışması' yalanı güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıktı!

14.09.2020 21:58

Terör örgütü PKK sempatizanlarının ve HDP'nin bir yalanı daha patladı. Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde 1 kişinin ölümü, 5 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan kavganın ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri PKK sempatizanları ile HDP’nin ortaya attığı ‘Türk-Kürt çatışması' söylemini yalanladı.