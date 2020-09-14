Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün!"

14.09.2020 20:01

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından "İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün!" Güçlü ekonomimiz ve sağlam finansal altyapımızla yatırımlarımıza devam ediyoruz. Düsturumuz, katma değerli üretim, istihdam ve ihracata dayalı bir büyüme" açıklamasında bulundu.