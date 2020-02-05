Haberler Video Son dakika: Sabiha Gökçen’de pistten çıkan uçakta yaralananlar hastaneye getirildi
Son dakika: Sabiha Gökçen’de pistten çıkan uçakta yaralananlar hastaneye getirildi

Son dakika: Sabiha Gökçen’de pistten çıkan uçakta yaralananlar hastaneye getirildi

05.02.2020 20:37

Son dakika haberi! Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bir yolcu uçağı pistten çıktı. Olayda 52 kişinin yaralandığı öğrenilirken, yaralıların bazıları Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.


Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir yolcu uçağı pistten çıktı. Olayda 52 kişinin yaralandığı öğrenilirken, yaralıların bazıları Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı, iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak toprak zemine kaydı. Uçağın parçalandığı kazada yolcular ve mürettebat tahliye edilirken, olayda yaralanan 52 kişi hastanelere sevk edildi.




Yaralılardan bazıları da Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine ambulans ile getirildi. Yaralılara burada sağlık ekipleri tarafından hızla müdahalede bulunuldu.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları