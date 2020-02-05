İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Sabiha Gökçen'deki uçak kazasına ilişkin açıklama 05.02.2020 21:20

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan pistten çıkan uçakla ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Yerlikaya, civardaki hastanelerimize 120 yaralı taşıdıklarını belirterek kaza sonrası pilotlarının durumunun iyi olduğunu ifade etti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan pistten çıkan uçakla ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Vali Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları;

Bu akşam üzeri saat 18.30 civarında İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus yolcu uçağı pistten çıktıktan sonra 50-60 metre sürükleniyor ve buraya düşüyor. Civardaki hastanelerimize 120 yaralı taşıdık. İçeride şuanda arkadaşlarımız yaralıları kurtarma çalışmaları yapıyor.

Biz birazdan havaalanındaki kriz merkezimize geçeceğiz. Şuanda içeride kaç yaralı var bilmiyoruz. Üzüntümüz büyük. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Buradan son yaralı vatandaşımızı oradan kurtarmak istiyoruz. Gerçekten daha büyük bir kaza olmasından bu şekilde kurtulduğu için mutluyuz.

Hastaneden az önce aldığımız bilgiye göre 1-2 arkadaşımızın haricinde yaralılarımız hafif yaralı. Pilotların durumu iyi.