Son dakika: Rus ajansı: Libya ateşkesinde taraflar anlaştı

Rus haber ajansının geçtiği son dakika bilgisine göre Serrac ve Hafter, taraflar önkoşulsuz ve süresiz ateşkeste anlaştı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Ocak'ta, Libya'daki tüm taraflara ateşkes çağrısı yapmıştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birlikte 8 Ocak'ta Libya'daki tüm taraflara ateşkes çağrısı yapmasının ardından bugün Rus haber ajansının geçtiği son dakika haberine göre, Serrac ve Hafter, taraflar önkoşulsuz ve süresiz ateşkeste anlaştı.
Türk ve Rus dışişleri bakanları kritik Moskova'daki ateşkes görüşmesinin ardından ortak açıklamalarda bulundu.
HAFTER YARINA KADAR İNCELEYECEK
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Muhtemel bir ateşkesin modalitelerini içeren taslak bir metin ortaya çıkardık" dedi. Türk ve Rus dışişleri bakanlarının yaptığı açıklamalara göre Hafter tarafı ateşkes metnini yarına kadar inceleyecek.
Rus Dışişleri Bakanı Lavrov kararların olumlu olduğunu dile getirerek, "Yarına kadar metni inceleyecekler." dedi.
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