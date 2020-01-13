Libya ateşkesini uzmanlar değerlendirdi! "En kazançlı ülkeler Türkiye ve Rusya" 13.01.2020 19:42

Libya'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla yürürlüğe giren ateşkes ikinci gününe girdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'da ateşkes için taslak bir metin ortaya çıkardıklarını, metni Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın imzaladığını, Hafter tarafının ise yarın sabaha kadar süre istediğini bildirdi.

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Mesut Şöhret ve Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Salih Yılmaz Libya ateşkesini değerlendirdi.

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Mesut Şöhret;

"Bugün yapılan İtalyan başbakanı ve cumhurbaşkanımızın yaptığı görüşme son derece olumluydu.



EN KAZANÇLI ÜLKELER TÜRKİYE VE RUSYA

Türkiye baştan adımlarını tüm tarafları bilgilendirerek atıyor. Türkiye ve Rusya burada en kazançlı ülkelerden birisi.







FRANSA VE MISIR KAYBETTİ

Kaybedenler cephesinde ise Fransa ve Mısır gibi ülkelerin olduğunu söylememiz gerekir. İlk olarak bir barış anlaşması daha sonrada siyasi çözüme evrilen bir sürecin olacağını öngörüyorum. Berlin konferansı son derece önemli. Anlaşma yapılmasından ziyade anlaşmanın yürütülmesi çok daha önemli." ifadelerini kullandı.







Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Salih Yılmaz;

"Rusya Hafter, Türkiye Sahraç üzerinde etkili olmasaydı bugün Moskova'da yapılan toplantı gerçekleşmeyecekti. Aynı zamanda eğer Türkiye,Libya'ya asker gönderme tezkeresini geçirmeseydi belki Hafter ve Rusya buna ikna olmayacaktı.



TÜRKİYE VE RUSYA ÇIKARLARINI KORUMAK İSTİYOR

Libya'da karşı karşıya gelmek Rusya'nın istemediği bir süreç. Sonuç itibariyle Libya Türkiye'nin de, Rusya'nın da toprağı değil farklı çıkarları olabilir ancak orta noktada buluşarak Libya üzerinden Doğu Akdeniz'de ki çıkarlarını korumak istiyor." dedi.