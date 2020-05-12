Son dakika: Rekabet Kurumu'ndan maske soruşturması

12.05.2020 18:11

Son dakika haberine göre Rekabet Kurumu, maske üretim ve satışı yapan 10 teşebbüs hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmaya neden olarak salgın sürecinde fiyatlarda yüzde 700'e varan fahiş artışlar gösterildi.

Rekabet Kurumu, maske üretim ve satışı yapan 10 teşebbüs hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmaya neden olarak salgın sürecinde fiyatlarda yüzde 700'e varan fahiş artışlar gösterildi.

İşte yapılan açıklama

COVID-19 salgını sürecinde tıbbi, koruyucu ve kumaş maskelerin üretimi ve satışı ile iştigal eden teşebbüslerin fiyatlama davranışlarını inceleyen Rekabet Kurulu, dosya konusu ciddi artış oranlarının (ortalama %600-700 oranında artışlar) rekabetin bozulduğu piyasalardaki davranışlara işaret ettiğine karar vermiş ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun uyarınca soruşturma başlattı.