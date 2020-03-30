Son dakika: PKK'ya ağır darbe! Nazife Bilen, MİT ve TSK'nın operasyonuyla etkisiz hale getirildi 30.03.2020 11:03

Son dakika haberi... PKK'nın karar alma organlarından sözde KCK önderlik komitesi/yürütme konseyi üyesi Nazife Bilen, MİT ve TSK'nın operasyonuyla etkisiz hale getirildi

PKK'nın karar alma organlarından sözde KCK önderlik komitesi/yürütme konseyi üyesi Nazife Bilen, MİT ve TSK'nın operasyonuyla etkisiz hale getirildi.





ETKİSİZ HALE GETİRİLEN EN ÜST DÜZEY KADIN

Güvenlik kaynakları, PKK/KCK'lı terörist Bilen'in, bugüne kadar etkisiz hale getirilen en üst düzey kadın örgüt mensubu olduğunu bildirdi.







