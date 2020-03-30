Son dakika: PKK'ya ağır darbe! Nazife Bilen, MİT ve TSK'nın operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... PKK'nın karar alma organlarından sözde KCK önderlik komitesi/yürütme konseyi üyesi Nazife Bilen, MİT ve TSK'nın operasyonuyla etkisiz hale getirildi
PKK'nın karar alma organlarından sözde KCK önderlik komitesi/yürütme konseyi üyesi Nazife Bilen, MİT ve TSK'nın operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
ETKİSİZ HALE GETİRİLEN EN ÜST DÜZEY KADIN
Güvenlik kaynakları, PKK/KCK'lı terörist Bilen'in, bugüne kadar etkisiz hale getirilen en üst düzey kadın örgüt mensubu olduğunu bildirdi.
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