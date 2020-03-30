Manisa'da korkunç şekilde katledilen Özcan Eren'in katilinin itirafları kan dondurdu! Müge Anlı canlı yayında ayrıntıları aktardı 30.03.2020 11:31

Müge Anlı, Manisa cinayetinde son dakika gelişmesini aktardı! Özcan Eren'in katili cinayeti itiraf etti! Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. 30 Mart Atv canlı yaınında Müge Anlı, koronavirüs nedeniyle stüdyoya izleyici almadıklarını ve bu yüzden üzgün olduğunu belirtirken, Manisa Soma'daki Özcan Eren cinayetinde katil Veteriner Hekim Mehmet T'nin itirafını da açıkladı. İşte son dakika Müge Anlı gelişmesi!