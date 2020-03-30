Müge Anlı, Manisa cinayetinde son dakika gelişmesini aktardı! Özcan Eren'in katili cinayeti itiraf etti! Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. 30 Mart Atv canlı yaınında Müge Anlı, koronavirüs nedeniyle stüdyoya izleyici almadıklarını ve bu yüzden üzgün olduğunu belirtirken, Manisa Soma'daki Özcan Eren cinayetinde katil Veteriner Hekim Mehmet T'nin itirafını da açıkladı. İşte son dakika Müge Anlı gelişmesi!
Manisa'da korkunç şekilde katledilen Özcan Eren'in katilinin itirafları kan dondurdu! Müge Anlı canlı yayında ayrıntıları aktardı30.03.2020 11:31
- Manisa'da korkunç şekilde katledilen Özcan Eren'in katilinin itirafları kan dondurdu! Müge Anlı canlı yayında ayrıntıları aktardı
- Müge Anlı, Şanlıurfa'da işlenen Zehra Topdağ cinayetine isyan etti! Zehra Topdağ yengesini cinsel ilişkiye girerken mi gördü?
- Müge Anlı'da itiraf! 27 Mart Cuma Müge Anlı son bölümde şoke eden ifade: ''Öldürüldüğünü duydum ama söylemedim''
- Binali Yıldırım'ın acı günü! Kayınvalidesi Havva Yıldırım toprağa verildi
- Müge Anlı'yı üzen Ayşe Yücel olayında 27 yıl sonra şaşırtan gelişme! Yayın sonunda annesini...
- Müge Anlı annesiyle anısını anlattı izleyici duygulandı! Ayşe Yücel'in hikayesi Müge Anlı'yı derinden üzdü
- Müge Anlı Arif Verimli'nin canlı yayına gelemeyeceğini açıkladı, herkes şoke oldu! (23 Mart Pazartesi)
- Müge Anlı çileden çıktı, hayatında herkesin merak ettiği gerçeği söyledi! 'Hepimiz aynı toprakların insanıyız, ben..."
- Müge Anlı Özcan Eren son dakikasıyla Türkiye şoke oldu! İnsan uzuvları çıkarılınca komşu konuştu
- Müge Anlı'da ceset parçaları bulundu! Özcan Eren'in tüyler ürperten ölümü!
- Müge Anlı son dakika Özcan Eren gelişmesi kan dondurdu: Kesik kol su yüzeyine çıkmış ve ardından...
- Müge Anlı DNA testi sonucu açıkladı, herkes şoke oldu! 'Pes yani, bu kadar zaman oyaladın!'
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.