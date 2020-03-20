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: MİT ve TSK'dan ortak operasyon! 'nın sözde yöneticisi etkisiz hale getirildi

haberi... MİT ve TSK'nın Kandil'deki operasyonuyla 'nın kadın yapılanmasının sözde üst düzey sorumlularından etkisiz hale getirildi.

  • Güncel
  • 20.03.2020 14:19
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  • Son Güncelleme: 20.03.2020 14:24
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PKK'nın kadın yapılanmasına ağır darbe

MİT ve TSK'nın Kandil'deki operasyonuyla 'nın kadın yapılanmasının sözde üst düzey sorumlularından etkisiz hale getirildi.

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