Son dakika: PKK Diyarbakır'da odun toplamaya giden köylülere saldırdı! Valilikten açıklama geldi 08.04.2020 10:34

Son dakika haberi... Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde orman işçilerini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK’lı teröristler, yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada yaralanan işçiler hastaneye kaldırılırken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Diyarbakır Valiliği, "Kulp'taki terör saldırısında 5 sivil vatandaşımız şehit oldu." açıklamasında bulundu.

Kulp ilçesi Güleç Mahallesi kırsalında sabah saatlerinde ormana giden işçileri taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristler, tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak ettirdi. Patlamanın ardından bölgeye sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.







Yaralılar, ambulanslarla Kulp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güvenlik güçleri, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.







VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Diyarbakır Valiliği, Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerin ormana, kesime gidenleri taşıyan araca düzenlediği saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Saldırıda 5 sivilin şehit olduğu belirtilen açıklamada, şöyle denildi:







"İlimiz Kulp İlçesi Güleç Mahallesi kırsalında 8 Nisan Çarşamba günü saat 06.30 sıralarında, orman kesimine giden sivil vatandaşlarımızın bulunduğu aracın geçişi esnasında, PKK terör örgütü üyelerince el yapımı patlayıcıyla yapılan saldırı sonucunda 5 sivil vatandaşımız şehit olmuştur. Saldırının faillerinin tespit edilmesi ve yakalanması için güvenlik kuvvetlerimiz tarafından operasyonlara başlanılmıştır. Menfur saldırı olayında şehit olan vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."