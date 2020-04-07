Bakan Koca İstanbul'da kurulacak 2 salgın hastanesinin detaylarını açıkladı: Kendi imkanlarımızla yapacağız

Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, koronavirüs ile mücadelede son durumu görüşmek için ikinci kez video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Koca, İstanbul'da kurulacak 2 salgın hastanesinin detaylarını açıkladı. Koca, "İstanbul'da 2 tane bin yataklı hastane oluşturulacak. Tek kişilik bin odalı bir hastaneden bahsediyoruz. Bu iki hastaneye prefabrik, pandemi sonrası devre dışı olacak şekilde düşünmedik. İçinde ameliyathaneleri de olan, bütün odaları gerektiğinde yoğun bakıma dönüştürülebilecek şekilde tasarladık. Hastaneler tamamen kendi imkanlarımızla yapılacak." dedi.
Bakan Koca İstanbul'da kurulacak 2 salgın hastanesinin detaylarını açıkladı: Kendi imkanlarımızla yapacağız07.04.2020 20:37
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